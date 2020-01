Serie A: entra Barrow e il Bologna si scatena. Spal rimontata, Mihajlovic vede l’Europa

Emozioni, gol e spettacolo nel derby emiliano tra Spal e Bologna. Nell’anticipo del sabato pomeriggio di Serie A, i rossoblu passano al Paolo Mazza per 1-3, rimontando l’iniziale svantaggio causato dal gol su calcio di rigore di Petagna. Gli ospiti pareggiano immediatamente, complice uno sfortunato autogol di Vicari. Il match si mantiene equilibrato, con occasioni da entrambe le parti. Berisha salva in un paio di occasioni la porta dei ferraresi, poi al 58′ Mihajlovic fa entrare il neo acquisto, Musa Barrow. E la partita cambia. L’ex Atalanta ci mette meno di un minuto a trovare il suo primo gol con il Bologna, grazie a un gran destro all’incrocio, poi Poli devia in rete su cross di Soriano la rete del definitivo 1-3. Notte fonda per la Spal, ancora ferma a quota 15 punti: balzo in avanti del Bologna. 27 punti, -4 dal Milan. Mihajlovic, ora, vede l’Europa.

Venerdì 24 gennaio

20:45 Brescia-Milan 0-1 (Rebic)

Sabato 25 gennaio

15:00 Spal-Bologna 1-3 (Petagna (rig.) – Vicari (ag), Barrow, Poli)

18:00 Fiorentina-Genoa

20:45 Torino-Atalanta

Domenica 26 gennaio

12:30 Inter-Cagliari

15:00 Parma-Udinese

15:00 Sampdoria-Sassuolo

15:00 Verona-Lecce

18:00 Roma-Lazio

20:45 Napoli-Juventus

CLASSIFICA: Juventus 51; Inter 47; Lazio* 45; Roma 38; Atalanta 35; Milan 31; Cagliari 30; Parma 28; Torino, Bologna 27; Verona* 26; Napoli, Udinese, Fiorentina 24; Sassuolo 22; Sampdoria 19; Lecce 16; Brescia, Spal 15; Genoa 14.

* una partita in meno