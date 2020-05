Serie A, ecco le date della ripartenza: prima la Coppa Italia, poi i recuperi

Al termine dell’Assemblea di Lega, in attesa di comunicati ufficiali, emergono le prime indiscrezioni prese dai vertici del calcio italiano. Si partirà con le semifinali di Coppa Italia: Juventus-Milan il 13 giugno, poi, Napoli-Inter il 14. Sabato 20 giugno, invece, i primi recuperi di campionato: Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma della 25° giornata di Serie A; poi, la 25° si giocherà dal 22 al 24 giugno. Nel caso in cui l’Inter dovesse andare in finale di Coppa Italia (17 giugno), il recupero di campionato contro la Sampdoria, sarà disputato domenica 21 e non sabato 20.