Serie A, ecco chi subentra di più. Il primo è un romanista

Dall’era dei 5 cambi, il calcio ha visto evolvere le proprie dinamiche, e ha acquisito maggiore imprevedibilità. Qui di seguito i 5 calciatori del nostro campionato, che in questa prima parte di stagione sono subentrati maggiormente a partita in corso. Quattro di questi, sono a quota sette subentri, e rispondono al nome di Davis (Udinese), Pierotti (Lecce), Haas (Empoli) e Neres, che nel Napoli ricopre essenzialmente il ruolo di dodicesimo titolare, entrando a gara in corso per spezzare le inerzie e gli equilibri della partita. Un’arma velenosissima, che Conte valorizza e manda in campo proprio negli ultimi minuti di partita per ribaltare i risultati. Ma al primo posto compare il nome di un calciatore della Roma, Tommaso Baldanzi. Il trequartista italiano si sta pian piano ritagliando un posto nelle gerarchie giallorosse, e ha collezionato un gol e un assist.

Foto: Instagram Neres