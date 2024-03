Serie A, Dybala premiato come miglior giocatore del mese di febbraio

Grazie ai 5 gol realizzati nelle tre partite dello scorso mese, l’attaccante della Roma Paulo Dybala ha ricevuto il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di febbraio. L’argentino è stato il calciatore più votato dai tifosi, superando la concorrenza di avversari come Koopmeiners, Leao e Vlahovic. La consegna del trofeo – come annunciato dalla Lega Serie A sul proprio sito ufficiale- avverrà nel pre-match di Roma-Sassuolo, sfida in agenda domenica 17 marzo 2024 alle ore 18.00 allo stadio “Olimpico” di Roma.

Foto: Twitter Lega Serie A