Serie A, dieci giocatori squalificati per la prima giornata del prossimo campionato

In riferimento all’ultima giornata di campionato, il Giudice Sportivo della Serie A ha squalificato per una giornata: Giorgio Altare (Cagliari), Alessandro Buongiorno (Torino), Nicolò Casale (Hellas Verona), Federico Ceccherini (Hellas Verona), Remo Freuler (Atalanta), Moise Kean (Juventus), Maxime Lopez (Sassuolo), Miguel Veloso (Hellas Verona), Adrien Rabiot (Juventus) e Luiz Felipe (Lazio). Per quanto riguarda staff tecnico e dirigenza, un turno di squalifica per Manolo Pestrin e Salvatore Avallone (Salernitana).

FOTO: Twitter Serie A