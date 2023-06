Serie A, Dia è il miglior giocatore del mese di maggio

La lega Serie A assegna l’ultimo titolo di miglior giocatore del mese per la stagione 2022/23. Il vincitore è Boulaye Dia, attaccante della Salernitana autore di ottime prestazioni in questo ultimo periodo. La tripletta contro la Fiorentina ha aperto il mese del centravanti senegalese che ha trascinato la squadra guidata Paulo Sosa ad ottenere importanti risultati in questa ultima parte di stagione. L’infortunio accusato nelle ultime settimane ha compromesso il finale del calciatore che farà ritorno al Villareal al termine del prestito ai granata. Le porte della Serie A non sono chiuse per Dia, il calciomercato potrebbe riportarlo nel campionato italiano.

Foto: Instagram Boulaye Dia