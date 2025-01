Serie A, De Ketelaere eletto MVP di dicembre

Come sempre è stato annunciato il miglior giocatore del mese. Per dicembre il calciatore con più voti è stato De Ketelaere. Per lui tre gol durante questi 31 giorni. È il secondo giocatore dell’Atalanta, anche Retegui infatti ha ricevuto questo premio ad Ottobre. Oltre lui, gli altri vincitori sono Marcus Thuram, Kvaratskhelia e Kean. Questo il comunicato della società atalantina che fa i complimenti al suo calciatore:

“I calciatori della Serie A, attraverso le loro votazioni, hanno eletto Charles De Ketelaere quale MVP Serie A del mese di dicembre 2024, premio ideato e assegnato dall’AIC, l’Associazione Italiana Calciatori.

A dicembre Charles si è particolarmente distinto per continuità di rendimento e per i tre gol segnati nelle cinque partite disputate in Serie A nell’ultimo mese dell’anno. Tre gol così distribuiti: uno contro il Milan e due contro l’Empoli che hanno fruttato altrettante vittorie casalinghe per i nerazzurri.

Complimenti, Charles!”

