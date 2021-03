Serie A, corsa Champions: Atalanta, Napoli e Lazio inseguono Juve e Roma

È sempre più avvincente, in serie A, la corsa per un piazzamento Champions in vista della prossima stagione. Le uniche ad aver perso punti, al termine della 26a giornata, sono l’Atalanta, sconfitta in casa della capolista Inter, e la Lazio, superata 3-1 dalla Juventus, che ha una gara in meno e potrebbe, dunque, rientrare anche nella lotta scudetto. Hanno vinto, invece, Roma e Napoli, rispettivamente contro Genoa e Bologna.

Le distanze in classifica restano sempre minime con Atalanta, Napoli e Lazio (azzurri e biancocelesti hanno una gara in meno), con rispettivamente 49, 47 e 43 punti, che inseguono Juve e Roma, attualmente terza e quarta con con 52 e 50 punti. Con ancora 12 giornate da disputare e tanti scontri diretti ancora in calendario c’è tempo e modo per tutte, insomma, per allungare sulle concorrenti o recuperare terreno.

Foto: Uefa Champions League