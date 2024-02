Serie A: confermato il format con 20 squadre. La nota della Lega

Dopo la riunione di stamattina, è stato confermato il format che prevede 20 squadre per la Serie A. Questo il comunicato: “La Lega Serie A ha approvato oggi, nel corso dell’Assemblea svoltasi nella sede di via Rosellini, il proprio documento di indirizzo contenente le proposte di riforma del calcio italiano. Nel corso della stessa riunione, è stata ribadita la assoluta necessità di mantenere nello statuto federale il diritto di intesa, così come nei principali sistemi calcistici europei.

È stato, inoltre, confermato l’attuale format a 20 squadre del campionato di Serie A”. Foto: logo Serie A