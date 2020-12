Serie A, come cambia la classifica: ora Juve e Napoli appaiate a quota 24

Accolta la sentenza del Napoli, la gara con la Juventus va rigiocata.

Con la sentenza quindi vengono tolti 3 punti in classifica alla Juventus, ridato 1 punto al Napoli ed entrambe le squadre sono con una partita giocata in meno e si trovano appaiate a 24 punti in classifica.

La nuova classifica di Serie A:

Milan 31

Inter 30

Juventus 24 *

Roma 24

Napoli 24 *

Sassuolo 23

Atalanta 21 *

Lazio 21

Hellas 20

Sampdoria 17

Udinese 15 *

Benevento 15

Cagliari 14

Bologna 14

Parma 12

Fiorentina 11

Spezia 11

Torino 7

Genoa 7

Crotone 6

*= una partita in meno

Foto: Twitter uff. Juventus