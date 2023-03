Serie A, cambia la 29a giornata: Inter, Milan e Napoli in campo venerdì 7 aprile a causa della Champions

La Lega Serie A ha comunicato ufficialmente la riprogrammazione della ventinovesima giornata di campionato a causa degli impegni di Champions League. Cambiano anche alcune partite in vista della Champions. In vista dei quarti, dove saranno coinvolte Inter, Milan e Napoli, la Lega ha deciso di anticipare le gare della 29ª giornata per queste tre squadre: Lecce–Napoli, Salernitana-Inter e Milan–Empoli saranno giocate il 7 aprile, mentre Lazio–Juventus sarà il posticipo del sabato sera. Di seguito il programma.

29ª GIORNATA

Salernitana-Inter, venerdì 7 aprile ore 17.00 *

venerdì 7 aprile ore 17.00 * Lecce-Napoli , venerdì 7 aprile ore 19.00 *

, venerdì 7 aprile ore 19.00 * Milan-Empoli , venerdì 7 aprile ore 21.00 *

, venerdì 7 aprile ore 21.00 * Udinese-Monza , sabato 8 aprile ore 12.30

, sabato 8 aprile ore 12.30 Fiorentina-Spezia , sabato 8 aprile ore 14.30

, sabato 8 aprile ore 14.30 Sampdoria-Cremonese , sabato 8 aprile ore 16.30

, sabato 8 aprile ore 16.30 Atalanta-Bologna , sabato 8 aprile ore 16.30

, sabato 8 aprile ore 16.30 Torino-Roma , sabato 8 aprile ore 18.30

, sabato 8 aprile ore 18.30 Verona-Sassuolo , sabato 8 aprile ore 18.30

, sabato 8 aprile ore 18.30 Lazio-Juventus, sabato 8 aprile ore 20.45

*riprogrammate a causa degli impegni in Champions League dell’11-12 aprile

