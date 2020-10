Serie A, cala il monte ingaggi rispetto al 2019, ma è il secondo più alto di sempre

La Gazzetta dello Sport, a chiusura di calciomercato, ha stilato un’analisi in merito al monte ingaggi delle squadre in Serie A. Analisi che ha portato a scoprire come il tetto ingaggi sia calato di circa 72 milioni rispetto al 2019, quando raggiunse il record di 1 miliardo e 360 milioni. Rispetto alla passata stagione, il monte ingaggi di tutti i calciatori del massimo campionato ammonta, al lordo, a un miliardo e 288 milioni di euro. E’ comunque il secondo numero più alto di sempre, superando il miliardo e 129 milioni del 2018-19, l’estate di quando arrivò Cristiano Ronaldo alla Juventus.

Questo il trend del monte ingaggi delle ultime stagioni in Serie A:

Serie A 2015/16 – 882 milioni di euro lordi a stagione

Serie A 2016/17 – 927

Serie A 2017/18 – 955

Serie A 2018/19 – 1.129

Serie A 2019/20 – 1.360

Serie A 2020/21 – 1.288

Inoltre, sempre la Gazzetta ha reso noto la top 11 della Serie A per monte ingaggi. Sono tutti calciatori di Juventus e Inter, con il top ingaggio rappresentato ovviamente da Cristiano Ronaldo. Unica eccezione tra le due squadre è Koulibaly del Napoli.

Questa la formazione: (3-4-3) – Szczesny (6.5 milioni); De Ligt (8), Bonucci (6.5), Koulibaly (6); Sanchez (7), Ramsey (7), Rabiot (7), Eriksen (7.5); Dybala (7.3), Lukaku (7.5), Cristiano Ronaldo (31).

Fonte Foto: Twitter Cristiano Ronaldo