Serie A, Cagliari-Inter: le formazioni ufficiali

L’Inter vuole la seconda vittoria consecutiva in campionato, per affrontare la sosta di campionato con sei punti in classifica in cascina. Il Cagliari cercherà però di riscattare la sconfitta subìta contro il Brescia alla prima giornata di Serie A. Queste le formazioni ufficiali:

CAGLIARI – da confermare (3-5-2): Olsen; Pisacane, Ceppitelli, Klavan; Nandez, Rog, Nainggolan, Ionita, Pellegrini; Castro; Joao Pedro, Cerri. Allenatore: Maran INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Conte

Foto: Twitter Inter