Serie A, buona la prima per Baroni alla Lazio: 3-1 al Venezia. Reti inviolate tra Cagliari e Roma

Si sono appena chiuse le partite della serata di Serie A. L’avventura di Baroni sulla panchina della Lazio inizia con una vittoria per 3-1 all’Olimpico sul Venezia. Gli ospiti la sbloccano dopo appena 4 minuti con Magnus Kofod Andersen, approfittando di un errore in uscita palla da parte di Rovella. Destro angolato e potente sul secondo palo che non lascia scampo a Provedel. La risposta dei biancocelesti arriva all’11’ con Valentin Castellanos. Il Taty approfitta di un grave pasticcio di Svoboda, che perde palla in impostazione da ultimo uomo e manda così di fatto l’avversario a tu per tu con Joronen. Al 43′ la Lazio completa la rimonta con la rete di Zaccagni su calcio di rigore conquistato da Castellanos. Il punto esclamativo sulla vittoria arriva all’81’ con l’autorete di Altare. Parità, invece, all’Unipol Domus tra Cagliari e Roma: 0-0. Poche emozioni nella prima frazione di gioco, cambia il rullino della gara nella ripresa con entrambe le squadre che sfiorano le reti in più occasioni. Da segnalare la traversa colpita da Artem Dovbyk sul cross di Dybala e la traversa di Marin dopo la deviazione di Svilar.

Foto: Instagram Lazio