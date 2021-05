Serie A: Atalanta in 10 ma in vantaggio con Gosens. Osimhen lancia il Napoli. Bologna-Fiorentina 1 a 1

I primi tempi delle gare delle 15.00 della 34a giornata di Serie A sono in archivio.

Al Mapei Stadium, l’Atalanta in 10 è in vantaggio sul Sassuolo 1-0, grazie ad un gol di Gosens. Rete al 32′, con l’esterno vicino al raddoppio nel recupero del primo tempo. Atalanta anche in 10 per l’espulsione del portiere Gollini al 22′ e un gol annullato a Zapata dal Var. Per ora la festa scudetto dell’Inter sarebbe rinviata.

A Napoli, azzurri in vantaggio sul Cagliari 1-0 con un gol di Osimhen. Cagliari però vivo, con un palo di Pavoletti e un paio di miracoli di Meret.

Nel derby dell’Appennino, infine, 1-1 tra Bologna e Fiorentina. Viola avanti con un rigore di Vlahovic. Pareggio emiliano con Rodrigo Palacio.

Foto: Twitter Atalanta