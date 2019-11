Serie A, anticipi e posticipi del 17° turno: Samp-Juve il 18 dicembre, Lazio-Hellas l’8 gennaio

Sono stati ufficializzati gli anticipi e i posticipi della 17esima giornata di Serie A, che si svolgerà tra il 18 dicembre e l’8 gennaio, data in cui si disputerà Lazio-Hellas Verona: l’anticipo della gara della Juventus e il posticipo di quella dei biancocelesti si sono resi necessari per l’impegno delle due squadre in Supercoppa Italia. Di seguito la programmazione completa resa nota dalla Lega Serie A:

17ª GIORNATA ANDATA

18/12/2019 Mercoledì 18.55 SAMPDORIA – JUVENTUS

20/12/2019 Venerdì 20.45 FIORENTINA – ROMA

21/12/2019 Sabato 15.00 UDINESE – CAGLIARI

21/12/2019 Sabato 18.00 INTER – GENOA

21/12/2019 Sabato 20.45 TORINO – SPAL

22/12/2019 Domenica 12.30 ATALANTA – MILAN

22/12/2019 Domenica 15.00 LECCE – BOLOGNA

22/12/2019 Domenica 15.00 PARMA – BRESCIA

22/12/2019 Domenica 20.45 SASSUOLO – NAPOLI

08/01/2020 Mercoledì 20.45 LAZIO – HELLAS VERONA (*)

(*) anticipo/posticipo disposto per impegno nella Supercoppa Italiana