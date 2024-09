Serie A, anticipi e posticipi dalla 5a alla 13a giornata. Inter-Milan il 22 settembre alle 20.45, Juve-Napoli il sabato alle 18

La Lega Serie A ha comunicato date e orari dalla quinta alla tredicesima giornata.

Importanti le scelte della 5a giornata con il derby di Milano e Juve-Napoli in programma. La sfida tra Inter e Milan è fissata per domenica 22 alle ore 20.45, e Juventus-Napoli previsto per sabato 21 alle 18. Ecco il programma completo dalla quinta alle tredicesima giornata della Serie A 2024/25.

5a giornata

Venerdì 20 settembre

Ore 18.30: Cagliari-Empoli

Ore 20.45: Verona-Torino

Sabato 21 settembre

Ore 15.00: Venezia-Genoa

Ore 18.00: Juventus-Napoli

Ore 20.45: Lecce-Parma

Domenica 22 settembre

Ore 12.30: Fiorentina-Lazio

Ore 15.00: Monza-Bologna

Ore 18.00: Roma-Udinese

Ore 20.45: Inter-Milan

Lunedì 23 settembre

Ore 20.45: Atalanta-Como

6a giornata

27/09/2024 Venerdì 20.45 MILAN-LECCE DAZN/SKY

28/09/2024 Sabato 15.00 UDINESE-INTER DAZN

28/09/2024 Sabato 18.00 GENOA-JUVENTUS DAZN

28/09/2024 Sabato 20.45 BOLOGNA-ATALANTA DAZN/SKY

29/09/2024 Domenica 12.30 TORINO-LAZIO DAZN

29/09/2024 Domenica 15.00 COMO-HELLAS VERONA DAZN

29/09/2024 Domenica 15.00 ROMA-VENEZIA DAZN

29/09/2024 Domenica 18.00 EMPOLI-FIORENTINA DAZN/SKY

29/09/2024 Domenica 20.45 NAPOLI-MONZA DAZN

30/09/2024 Lunedì 20.45 PARMA-CAGLIARI DAZN

7ª GIORNATA

04/10/2024 Venerdì 18.30 NAPOLI-COMO DAZN/SKY

04/10/2024 Venerdì 20.45 HELLAS VERONA-VENEZIA DAZN

05/10/2024 Sabato 15.00 UDINESE-LECCE DAZN

05/10/2024 Sabato 18.00 ATALANTA-GENOA DAZN

05/10/2024 Sabato 20.45 INTER-TORINO DAZN/SKY

06/10/2024 Domenica 12.30 JUVENTUS-CAGLIARI DAZN

06/10/2024 Domenica 15.00 BOLOGNA-PARMA DAZN

06/10/2024 Domenica 15.00 LAZIO-EMPOLI DAZN

06/10/2024 Domenica 18.00 MONZA-ROMA DAZN/SKY

06/10/2024 Domenica 20.45 FIORENTINA-MILAN DAZN

8ª GIORNATA

19/10/2024 Sabato 15.00 COMO-PARMA DAZN

19/10/2024 Sabato 15.00 GENOA-BOLOGNA DAZN

19/10/2024 Sabato 18.00 MILAN-UDINESE DAZN

19/10/2024 Sabato 20.45 JUVENTUS-LAZIO DAZN/SKY

20/10/2024 Domenica 12.30 EMPOLI-NAPOLI DAZN

20/10/2024 Domenica 15.00 LECCE-FIORENTINA DAZN

20/10/2024 Domenica 15.00 VENEZIA-ATALANTA DAZN

20/10/2024 Domenica 18.00 CAGLIARI-TORINO DAZN/SKY

20/10/2024 Domenica 20.45 ROMA-INTER DAZN

21/10/2024 Lunedì 20.45 HELLAS VERONA-MONZA DAZN/SKY

9ª GIORNATA

25/10/2024 Venerdì 18.30 UDINESE-CAGLIARI DAZN/SKY

25/10/2024 Venerdì 20.45 TORINO-COMO DAZN

26/10/2024 Sabato 15.00 NAPOLI-LECCE DAZN

26/10/2024 Sabato 18.00 BOLOGNA-MILAN DAZN

26/10/2024 Sabato 20.45 ATALANTA-HELLAS VERONA DAZN/SKY

27/10/2024 Domenica 12.30 PARMA-EMPOLI DAZN

27/10/2024 Domenica 15.00 LAZIO-GENOA DAZN

27/10/2024 Domenica 15.00 MONZA-VENEZIA DAZN

27/10/2024 Domenica 18.00 INTER-JUVENTUS DAZN/SKY

27/10/2024 Domenica 20.45 FIORENTINA-ROMA DAZN

10ª GIORNATA

29/10/2024 Martedì 18.30 CAGLIARI-BOLOGNA DAZN/SKY

29/10/2024 Martedì 18.30 LECCE-HELLAS VERONA DAZN

29/10/2024 Martedì 20.45 MILAN-NAPOLI DAZN

30/10/2024 Mercoledì 18.30 EMPOLI-INTER DAZN

30/10/2024 Mercoledì 18.30 VENEZIA-UDINESE DAZN

30/10/2024 Mercoledì 20.45 ATALANTA-MONZA DAZN

30/10/2024 Mercoledì 20.45 JUVENTUS-PARMA DAZN/SKY

31/10/2024 Giovedì 18.30 GENOA-FIORENTINA DAZN

31/10/2024 Giovedì 20.45 COMO-LAZIO DAZN/SKY

31/10/2024 Giovedì 20.45 ROMA-TORINO DAZN

11ª GIORNATA

02/11/2024 Sabato 15.00 BOLOGNA-LECCE DAZN

02/11/2024 Sabato 18.00 UDINESE-JUVENTUS DAZN

02/11/2024 Sabato 20.45 MONZA-MILAN DAZN/SKY

03/11/2024 Domenica 12.30 NAPOLI-ATALANTA DAZN

03/11/2024 Domenica 15.00 TORINO-FIORENTINA DAZN

03/11/2024 Domenica 18.00 HELLAS VERONA-ROMA DAZN/SKY

03/11/2024 Domenica 20.45 INTER-VENEZIA DAZN

04/11/2024 Lunedì 18.30 EMPOLI-COMO DAZN

04/11/2024 Lunedì 18.30 PARMA-GENOA DAZN

04/11/2024 Lunedì 20.45 LAZIO-CAGLIARI DAZN/SKY

12ª GIORNATA

07/11/2024 Giovedì 20.45 GENOA-COMO DAZN

08/11/2024 Venerdì 18.30 VENEZIA-PARMA DAZN/SKY

08/11/2024 Venerdì 20.45 LECCE-EMPOLI DAZN

09/11/2024 Sabato 18.00 CAGLIARI-MILAN DAZN

09/11/2024 Sabato 20.45 JUVENTUS-TORINO DAZN/SKY

10/11/2024 Domenica 12.30 ATALANTA-UDINESE DAZN

10/11/2024 Domenica 15.00 FIORENTINA-HELLAS VERONA DAZN

10/11/2024 Domenica 15.00 ROMA-BOLOGNA DAZN

10/11/2024 Domenica 18.00 MONZA-LAZIO DAZN/SKY

10/11/2024 Domenica 20.45 INTER-NAPOLI DAZN

13ª GIORNATA

23/11/2024 Sabato 15.00 HELLAS VERONA-INTER DAZN

23/11/2024 Sabato 18.00 MILAN-JUVENTUS DAZN

23/11/2024 Sabato 20.45 PARMA-ATALANTA DAZN/SKY

24/11/2024 Domenica 12.30 GENOA-CAGLIARI DAZN

24/11/2024 Domenica 15.00 COMO-FIORENTINA DAZN

24/11/2024 Domenica 15.00 TORINO-MONZA DAZN

24/11/2024 Domenica 18.00 NAPOLI-ROMA DAZN/SKY

24/11/2024 Domenica 20.45 LAZIO-BOLOGNA DAZN

25/11/2024 Lunedì 18.30 EMPOLI-UDINESE DAZN

25/11/2024 Lunedì 20.45 VENEZIA-LECCE DAZN/SKY

Foto: logo Serie A