Serie A, ancora nessun assistman in doppia cifra

Chiuso il 36° turno di Serie A e a due giornate dal termine della stagione, ancora nessun giocatore è arrivato in doppia cifra per quanto riguarda gli assist. Attualmente, in pole ci sono Leao e Dybala, appena raggiunto dal portoghese nell’ultimo turno, con 9. Sull’ultimo gradino del podio e con una lunghezza in meno, troviamo un altro calciatore del Milan, Olivier Giroud. Un giocatore rossonero, non vinceva la classifica assist dal 2019 (in quell’occasione vinse Suso, insieme a Callejon, Lazzari e Mertens con 8 assist). Mentre per ritrovare un calciatore della Roma, dobbiamo tornare a dieci anni fa, nella stagione 2013-2014. In quell’occasione, fu Gervinho a prendersi il trono con 9 assist.

Foto: Rafa Leao Instagram