Serie A, Alessio Dionisi è il miglior tecnico del mese di settembre

Alessio Dionisi è il “Coach of the Month” di settembre, come comunica la Lega Serie A sui propri canali ufficiali: decisive per la vittoria del tecnico toscano sono state ovviamente le vittorie su Inter e Juventus, che hanno cambiato totalmente le sorti del campionato del Sassuolo, il quale aveva iniziato la stagione con tre sconfitte in quattro gare. Il successo contro la formazione di Allegri ha invertito la tendenza, poi confermata con la grande impresa a San Siro, contro la squadra di Inzaghi. Dionisi succede a Roberto D’Aversa come ‘tecnico del mese’ della Serie A.

Foto: Instagram Serie A