Serie A, al via la 6ª giornata: oggi in campo anche Inter e Juve. Il quadro completo

Torna, dopo il turno infrasettimanale, la Serie A con la sesta giornata di campionato. Oggi in programma tre anticipi: apre Juve-Spal alle ore 15, poi alle 18 sarà il turno di Samp-Inter, mentre in prima serata (ore 20,45) scenderanno in campo Sassuolo e Atalanta. A seguire il quadro completo di questo turno del massimo campionato italiano, che si chiuderà lunedì con il posticipo del Tardini tra Parma e Torino.

Sabato 28 settembre

15:00 Juventus-Spal

18:00 Sampdoria-Inter

20:45 Sassuolo-Atalanta

Domenica 29 settembre

12:30 Napoli-Brescia

15:00 Lazio-Genoa

15:00 Lecce-Roma

15:00 Udinese-Bologna

18:00 Cagliari-Verona

20:45 Milan-Fiorentina

Lunedì 30 settembre

20:45 Parma-Torino

Classifica: Inter 15; Juventus 13; Atalanta 10; Napoli, Cagliari, Torino 9; Roma, Bologna 8; Lazio 7; Milan, Parma, Brescia, Sassuolo, Lecce 6; Verona, Genoa, Fiorentina 5; Udinese 4; Sampdoria, Spal 3.