Serie A, al via la 22ª giornata: oggi apre Bologna-Brescia. Il programma completo

Si conclude il mercato e si torna subito in campo per la ventiduesima giornata di Serie A. Oggi apre Bologna-Brescia, poi Cagliari-Parma e in serata Sassuolo-Roma. A seguire il programma completo:

Sabato 1 febbraio 2020

Ore 15.00 Bologna-Brescia

Ore 18.00 Cagliari-Parma

Ore 20.45 Sassuolo-Roma

Domenica 2 febbraio 2020

Ore 12.30 Juventus-Fiorentina

Ore 15.00 Atalanta-Genoa

Ore 15.00 Lazio-Spal

Ore 15.00 Milan-Hellas Verona

Ore 18.00 Lecce-Torino

Ore 20.45 Udinese-Inter

Lunedì 3 febbraio 2020

Ore 20.45 Sampdoria-Napoli

CLASSIFICA: Juventus 51; Inter 48; Lazio* 46; Roma 39; Atalanta 38; Milan, Cagliari, Parma 31; Verona* 29; Torino, Bologna, Napoli 27; Fiorentina 25; Udinese 24; Sassuolo 23; Sampdoria 20; Lecce 16; Brescia, Spal, Genoa 15.

* una partita in meno