Serie A, al via i recuperi della 26ª giornata: apre Parma-Spal. Il programma

La Serie A torna in campo per i recuperi della 26esima giornata. Le sei partite rinviate la scorsa settimana verranno giocate tra domani e lunedì, rigorosamente senza pubblico. Apre le danze il match delle 12:30 tra Parma e Spal, poi alle 15 scendono in campo Milan-Genoa e Samp-Verona; alle 18 tocca a Udinese-Fiorentina, mentre in prima serata si alza il sipario sul derby d’Italia tra Juve e Inter. Turno che si chiuderà lunedì con la sfida tra Sassuolo e Brescia. Di seguito il programma completo:

Domenica 8 marzo

12:30 Parma-Spal

15:00 Milan-Genoa

15:00 Sampdoria-Verona

18:00 Udinese-Fiorentina

20:45 Juventus-Inter

Lunedì 9 marzo

18:30 Sassuolo-Brescia

Classifica: Lazio 62; Juve* 60; Inter** 54; Atalanta* 48; Roma 45; Napoli 39; Milan* 36; Verona**, Parma** 35; Bologna 34; Cagliari* 32; Sassuolo**, Fiorentina* 29; Torino*, Udinese* 27; Lecce 25; Sampdoria** 23; Genoa* 22; Brescia* 16; Spal* 15.

*Una partita in meno

**Due partite in meno