Serie A, 9 squalificati in attesa dei posticipi

In attesa dei posticipi di oggi, sono già 9 i calciatori già certi di saltare la ventisettesima giornata di Serie A. Il dato da segnalare è quello delle zero espulsioni, quindi si tratta solamente di sanzioni ricevute in diffida. Duplice assenza per Sampdoria e Atalanta, che dovranno fare a meno di Bereszynski e Candreva e di Demiral e Djimsiti. Una tegola soprattutto per Gasperini, già alle prese con tanti infortuni, tra cui quello di Palomino: a disposizione come centrale al momento rimane solo Toloi. Anche Tudor dovrà reinventare la linea difensiva a causa delle squalifiche di Casale e Gunter. Bennacer salterà la sfida contro l’Udinese, mentre la Fiorentina sarà senza Milenkovic contro il Sassuolo. Mandragora osserverà da spettatore la partita tra Torino e Cagliari.

Questi, invece, i diffidati delle quattro squadre che scenderanno in campo nella giornata di oggi: Strootman (Cagliari); Anguissa e Demme (Napoli); Sansone e Theate (Bologna); Kiwior e Manaj (Spezia).

Foto: Twitter Sampdoria