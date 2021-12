Serie A, 2-2 tra Fiorentina e Sassuolo: spettacolo e divertimento al Franchi

Nella diciottesima giornata di Serie A la Fiorentina ha pareggiato 2-2 con il Sassuolo. La partita già da subito è molto bella, giocata a ritmi alti con occasioni da ambo le parti. A passare in vantaggio sono però gli ospiti grazie al gol di Scamacca poco dopo la mezz’ora. La viola non riesce a reagire e subisce un altro gol, questa volta siglato da Frattesi. Dopo l’intervallo gli uomini di Italiano sembrano trasformati e prima Vlahovic e poi Torreira riportano la sfida in parità. Il momento positivo della viola però termina con l’espulsione di Biraghi al 68′, decisione che favorisce il Sassuolo per il forcing finale, ma nonostante l’uomo in più per gli emiliani il risultato finale non cambia.

Foto: profilo Twitter Torreira