Serie A: 17 giocatori squalificati. Due giornate a D’Ambrosio

Archiviata la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, ecco le decisioni del giudice sportivo. Sono sedici i calciatori che salteranno la ventisettesima giornata di campionato: D’Ambrosio (Inter), Paredes (Juventus), Cristante (Roma), Marusic (Lazio), Ibanez (Roma), Coppola (Hellas Verona), Izzo (Monza), Maleh (Lecce), Mancini (Roma), Becao (Udinese), Nuytinck (Sampdoria), Nzola (Spezia), Perez (Udinese), Pessina (Monza), Rabiot (Juventus), Walace (Udinese), Umtiti (Lecce). Il difensore italiano dell’Inter salterà due giornate per essersi avvicinato a un calciatore avversario al termine della gara, reagendo alle provocazioni e stringendo per pochi istanti la parte posteriore del collo. Per lo stesso avvenimento ha ricevuto un’ammenda da 5mila euro. Ammenda anche per Paredes, Cristante e Marusic.

Foto: Twitter Serie A