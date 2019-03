Serie A: 15 squalificati, un turno di stop per Meret. Napoli multato

Sono quindici i calciatori squalificati, tutti per una giornata, dal Giudice Sportivo dopo le gare dell’ultimo turno del campionato di Serie A. Si tratta di Cigarini e Faragò (Cagliari), Rigoni (Chievo) Cassata (Frosinone), Vecino (Inter), Cancelo e Pjanic (Juventus), Rodriguez (Milan) Meret (Napoli), Cionek (SPAL), Consigli (Sassuolo), Dzeko, Fazio e Kolarov (Roma), Mandragora (Udinese). Multa da 20mila euro per il Napoli per i raggi laser e il lancio di bengala.