Serie A, 11 squalificati: due turni a Balotelli, salta Milan e Bologna

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 20esima giornata di Serie A. In seguito al cartellino rosso rimediato contro il Cagliari, Mario Balotelli è stato squalificato per due turni “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per avere, al 36° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, indirizzato all’Arbitro un’espressione irriguardosa accompagnata con plateale gestualità”. Ecco gli altri dieci calciatori squalificati per un turno: Chabot, Rincon, Ola Aina, Dalbert, Candreva, Pisacane, Sansone, Bani, Zaccagni, Cassata.

Foto: Twitter ufficiale Brescia