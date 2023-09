SERHOU GUIRASSY, IL SIMBOLO DI UNO STOCCARDA CHE SOGNA PIU’ DI UNA SALVEZZA TRANQUILLA

Nell’avvio della nuova Bundesliga 2023-2024 stupisce senza dubbio l’avvio stagionale dello Stoccarda, che al momento occupa il quarto posto in classifica: tre successi e una sola sconfitta, risultati conditi da quattordici reti fatte e sei subite. Un inizio incredibilmente positivo, soprattutto in virtù delle difficoltà che avevano contraddistinto lo scorso campionato dei biancorossi: sedicesimo posto in classifica a quota 33, posizionamento che ha costretto la squadra a giocarsi la permanenza in Bundesliga nello spareggio contro l’Amburgo. Con un 3-0 all’andata e un 3-1 al ritorno, lo Stoccarda ha sconfitto l’Amburgo, guadagnandosi la tanto sofferta salvezza. Simbolo assoluto di questo avvio di Bundesliga non può che essere Serhou Guirassy, attaccante francese naturalizzato guineano classe ‘96: nel successo esterno arrivato lo scorso sabato sul campo del Mainz, Guirassy ha messo a referto una tripletta per il 3-1 finale in favore dei suoi. Protagonista di un avvio personale incredibile, l’attaccante è a quota otto marcature nelle prime quattro uscite stagionali. Dopo i dodici gol messi a segno nella sua prima annata allo Stoccarda, l’inizio del centravanti sta trascinando i suoi in alto in classifica. Già dallo scorso anno si intravedevano le qualità dell’attaccante, emerso fuori con prepotenza sotto la gestione di Hoeneß, quarto allenatore stagionale del club: sotto la nuova guida tecnica, che ha condotto a tre vittorie, quattro pareggi e una sconfitta, risultati a cui Guirassy ha contribuito con cinque gol. Al netto dei 187 centimetri, l’attaccante guineano può agire sia da centravanti che da ala, che riesce a usare la propria fisicità per tenere il pallone e dribblare. Con un passato che lo ha visto giocare tra Francia e Germania, Guirassy ha vestito le maglie di Laval, Lilla, Colonia, Amiens e Rennes, il centravanti guineano solo in un paio di occasioni aveva raggiunto la doppia cifra in campionato: dieci reti nel 2020-2021 con la maglia del Rennes, e dodici lo scorso anno con lo Stoccarda. I gol sono certamente importanti, ma vengono da sempre accompagnati da un lavoro costante, con cui è in grado di attirare su di lui la pressione della retroguardia creando spazio per i compagni: altra soluzione è senza dubbio quella attraverso cui i compagni possono spezzare la pressione avversaria con un lancio indirizzato allo stesso Guirassy. Dopo due anni passati in zona retrocessione lo Stoccarda può forse sperare in una salvezza tranquilla, magari aspirando ad una posizione europea, come quando nella stagione 2020-2021 arrivò ad una manciata di punti di distanza dal piazzamento europeo.