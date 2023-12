Sergio Rico: “Voglio tornare a giocare. In ospedale ho perso 20 chili”

Sergio Rico, portiere del PSG, ha parlato a El Partitazo de Cope, parlando della sua caduta da cavallo, il coma e il desiderio di tornare a giocare.

Queste le sue parole: “Voglio tornare alla mia routine e sentirmi di nuovo un calciatore. In ospedale ho perso 20 chili… pesavo circa 92 e sono sceso a 73. Adesso peso 88 chili. Alla fine, io sono quello che ha sofferto di meno. La mia famiglia veniva a trovarmi tutti i giorni ma non riceveva alcuna risposta. Trovavano una persona che dormiva. Non mi sono reso conto dell’eco della mia vicenda. Vorrei più permessi dai medici perché io mi sento bene, voglio tornare a sentirmi un calciatore. Tornare a giocare non è nelle mie mani. Se potessi decidere io, ci starei già provando. Ricevo ordini dai medici e non li discuto, sono loro che comandano e che mi hanno salvato la vita”.

Foto: Instagram Sergio Rico