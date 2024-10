Sergio Rico sul ritorno in campo: “È stato come un debutto, mi è mancato tutto questo”

A 493 giorni di distanza dalla caduta da cavallo, evento che ha messo a serio rischio il proseguimento della sua carriera, il portiere Sergio Rico è finalmente tornato a parare. Martedì, l’ex PSG ha debuttato con l’Al-Gharafa contro l’Al-Ain nella Champions asiatica (AFC), con una vittoria. Il portiere classe ’93, ha rilasciato un’intervista a Cadena SER, in cui ha raccontato le sensazioni provate al suo ritorno in campo.

“Non avrei mai pensato di non poter più giocare. Ho sempre pensato che potevo tornare, che potevo continuare a fare il portiere e che il momento sarebbe arrivato. Ho iniziato un piano di allenamento da solo, con un personal trainer. È stato un lavoro molto misurato dopo il mese e mezzo che ho trascorso a Parigi la scorsa stagione e che è stato decisivo per il mio ritorno. È stata un’esperienza piuttosto brutale, come se avessi debuttato. Sono molto felice che siamo riusciti a vincere. È stata una sensazione spettacolare, ero con i capelli ritti mentre sentivo di nuovo l’odore dell’erba bagnata. Mi sono davvero mancate le sensazioni della competizione. Mi sentivo benissimo e ho detto a mia moglie che, anche se tutto sarebbe andato bene, non sarei stato completamente felice finché non mi sarei visto di nuovo in porta, e ora lo sono ”.

Foto: Instagram Sergio Rico