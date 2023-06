Sergio Rico si è risvegliato dal coma. La moglie: “Ha ripreso conoscenza, iniziamo a vedere la luce”

Buone notizie sullo stato di Sergio Rico, ricoverato nell’Unità di Terapia Intensiva dell’Ospedale Universitario Virgen del Rocío dallo scorso 28 maggio, dopo essere caduto a cavallo a El Rocío ed essere stato colpito alla testa da alcuni buoi in fuga. Il portiere del PSG è uscito dal coma e la sua sedazione è stata rimossa. Intercettata all’uscita dall’ospedale, la moglie Alba Silva ha dichiarato ai giornalisti presenti: “Sta facendo piccoli passi avanti e la verità è che già vediamo la luce un po’ di più. Grazie all’ospedale e al personale sanitario che si stanno comportando in modo incredibile non solo con Sergio ma con tutti i pazienti e, davvero, grazie a loro e grazie a Dio, a tutti coloro che ci hanno mandato molta forza, stiamo andando avanti e sono molto più incoraggiata” ha aggiunto, confermando che il calciatore non è più sedato e ha ripreso conoscenza: “Sì, a poco a poco se ne sta andando e sapevo fin dall’inizio che sarebbe andato avanti perché è un campione”.

Foto: PSG Twitter