Sergio Rico parla dopo essere uscito dal coma: “Grazie per l’amore che mi avete dimostrato. Sono un uomo fortunato”

Sergio Rico, portiere del Paris Saint-Germain, è intervenuto sul proprio canale Instagram per parlare del periodo in cui è andato in coma dopo una caduta da cavallo, ed è stato in pericolo di vita e in terapia intensiva per oltre un mese: “Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno mostrato il loro amore in questi giorni difficili. Continuo a lavorare sul mio recupero che migliora di giorno in giorno. Mi sento molto fortunato, ancora una volta, grazie a tutti e spero di vedervi presto”.

Foto: sito PSG