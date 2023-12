Sergio Rico: “In ospedale ho perso 20 chili. Ora sto bene e vorrei tornare a giocare”

Nel corso di un’intervista a El Partitazo de Cope, il portiere del PSG Sergio Rico ha rivissuto il dramma del coma durato 22 giorni dopo la caduta da cavallo dello scorso 28 maggio: “Voglio tornare alla mia routine e sentirmi di nuovo un calciatore. In ospedale ho perso 20 chili… pesavo circa 92 e sono sceso a 73. Adesso peso 88 chili. Alla fine, io sono quello che ha sofferto di meno. La mia famiglia veniva a trovarmi tutti i giorni ma non riceveva alcuna risposta. Trovavano una persona che dormiva. Non mi sono reso conto dell’eco della mia vicenda”.

Lo spagnolo vorrebbe riprendere a giocare: “Vorrei più permessi dai medici perché io mi sento bene, voglio tornare a sentirmi un calciatore. Tornare a giocare non è nelle mie mani. Se potessi decidere io, ci starei già provando. Ricevo ordini dai medici e non li discuto, sono loro che comandano e che mi hanno salvato la vita”.

Foto: sergio rico psg twitter personale