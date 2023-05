Sergio Rico in gravi condizioni, la moglie: “Non lasciarmi sola”

Non arrivano rassicurazioni riguardo lo stato di salute di Sergio Rico, secondo portiere del Paris Saint Germain. Lo spagnolo ha subito un grave incidente a seguito di una caduta da cavallo e si trova ricoverato in terapia intensiva, da domenica, nell’ospedale Virgen de Rocìo. Struggente messaggio dalla moglie Alba Silva che ha espresso sui social la sua preoccupazione: “Non lasciarmi sola amore mio perché giuro che non posso, né so vivere senza di te. Ti aspettiamo vita mia, ti amiamo così tanto”. Parole che lasciano intuire le gravi condizioni dell’estremo difensore spagnolo. La polizia spagnola ha deciso di aprire un’inchiesta sull’incidente che ha coinvolto il calciatore.

Foto: sito ufficiale PSG