Sergio Rico è di nuovo sedato: il portiere del PSG rimane in gravi condizioni

Sergio Rico è stato nuovamente sedato e rimane sempre in terapia intensiva dopo essere rimasto cosciente per alcuni giorni. Il portiere del Paris Saint-Germain ha riportato un trauma cranio-cerebrale dopo una caduta da cavallo durante il pellegrinaggio di El Rocio, a sud-ovest della Spagna, avvenuto 13 giorni fa. Tramite il bollettino odierno, l’ospedale ha fatto sapere che non ci saranno altre comunicazioni fino a lunedì prossimo, 12 giugno, “a meno che non ci siano cambiamenti significativi prima”.

Foto: Twitter Sergio Rico