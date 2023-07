Dopo essere uscito dalla terapia intensiva qualche giorno fa, Sergio Rico , portiere del PSG, lascerà a breve anche l’ospedale in cui è ricoverato, dopo la rovinosa caduta da cavallo di 40 giorni fa. Secondo quanto rifesce il The Athletic, il portiere del Paris Saint Germain sarà dimesso tra due settimane per tornare lentamente alla normalità. Al momento, il ritorno sui campi sembrerebbe improbabile.

Foto: Instagram Sergio Rico