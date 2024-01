Sergio Reguilon al Tottenham. Il comunicato dello United

Il Manchester United ha diramato un comunicato ufficiale, chiarendo la situazione di Sergio Reguilon, terzino sinistro in prestito dal Tottenham: “Sergio Reguilon tornerà al suo club di origine, il Tottenham Hotspur, dopo che il Manchester United ha attivato una clausola di interruzione nell’accordo di prestito.Il terzino sinistro spagnolo si è unito in via temporanea lo scorso agosto e ha dato un contributo positivo durante la prima metà della stagione.Sergio ha adempiuto al ruolo per cui era stato portato: fornire copertura a Luke Shaw e Tyrell Malacia mentre entrambi erano fuori a lungo termine per infortunio. Il versatile Diogo Dalot può anche offrire ulteriore copertura come terzino sinistro”.

Foto: