Sergio Ramos: “Vittoria molto importante. VAR? E’ utile, come dimostra…”

Sergio Ramos, difensore del Real Madrid, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 3-0 in casa dell’Ajax: “E’ stata una vittoria molto importante, abbiamo interpretato bene la partita soffrendo tutti insieme. Siamo stati molto veloci a salire in attacco e sfruttare gli spazi. Sicuramente qui si gioca contro una squadra che tiene la linea altissima, non avevamo tempo per gestire il pallone. Siamo riusciti a farli soffrire, è un risultato ottimo. Sono contento per il VAR, è utile come dimostra l’episodio di oggi”.

Foto: marca