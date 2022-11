Sergio Ramos su Instagram: “Non giocare il Mondiale è un duro colpo”

Sergio Ramos attraverso un post sul suo profilo Instagram commenta l’esclusione dai convocati del ct spagnolo Luis Enrique dalla Coppa del Mondo. Ecco le sue parole: “La scorsa stagione è stata travagliata per via degli infortuni e l’adattamento ad una nuovo club ed a una città diversa. Ho lavorato tantissimo per tornare in forma e fortunatamente questa stagione mi sento di nuovo me stesso. Il Mondiale era un grande sonno, sarebbe stato il quinto della mia carriera, ma purtroppo dovrò vederlo da casa mia. E’ dura ma ciò non cambierà nulla in me. Grazia a tutti per l’affetto, ci vediamo presto Spagna. Vi auguro il meglio”

Foto: El Pais