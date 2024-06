Sergio Ramos: “Spiace non essere agli Europei. Siviglia? Mi avevano offerto un contratto a vita. Ma ho preferito altro”

Sergio Ramos, ex difensore del Siviglia, ha parlato ad AS soffermandosi sull’addio al club Andaluso.

Queste le sue parole: “Quando si lascia una casa non si prende una decisione in fretta. Volevo che il club avesse il tempo di pensare a nuovi arrivi. È una decisione che prendo a livello personale e familiare. Me ne vado da qui come sono arrivato, senza parlare di soldi. Mi è stata data la possibilità di continuare con un contratto a vita, ma ho preso un’altra decisione”.

Sugli Europei, dove il CT non lo ha convocato: “Quello che dipendeva da me, cioè fare una buona prestazione con la mia squadra, è stato dimostrato. Mi fa male l’anima non esserci, ma nel calcio ci sono cose che non dipendono da te. Sono molto felice per il buon inizio della Spagna”.

Foto: twitter Siviglia