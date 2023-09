Sergio Ramos: “Sogno di vincere un trofeo a Siviglia. PSG? Il ciclo era chiuso”

Sergio Ramos è tornato al Siviglia e ha così parlato ai canali ufficiali del club: “Mi sono sempre mosso per emozioni e sensazioni. Quando mi hanno dato l’opportunità di scegliere un progetto è perché ci credo veramente. È la prima volta che appaio dopo che me ne sono andato da Parigi, dove avevo l’opportunità di continuare ma pensavo che il ciclo fosse terminato. Non era un discorso di denaro o di contratto, ma una questione di filosofia, mentalità, sentimento. Al Siviglia mi riunisco in questi valori”.

Sul ritorno a Siviglia: “Ho avuto l’opportunità di tornare a casa, farlo come capitano con la speranza di alzare un titolo. Mi sveglio ogni giorno per questo obiettivo, credo che possiamo farlo. Sappiamo che è molto difficile, ma la prima cosa che possiamo fare è crederci”.

Foto: Twitter Siviglia