Sergio Ramos: “Olimpiadi 2020? Non si può dire di no”

Il capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, è stato intervistato al termine della gara tra Norvegia e Spagna e non ha escluso una sua eventuale partecipazione con la Spagna alle Olimpiadi di Tokyo 2020: “E’ presto per parlarne, ma chiunque avesse un’occasione del genere e venisse chiamato non potrebbe dire di no alle Olimpiadi, è una cosa che non si può rifiutare. C’è ancora molto ma è una bella idea. Se ne è parlato molto. Per un giocatore sarebbe il massimo rappresentare il proprio paese alle Olimpiadi, ma non ho ancora sentito nessuno. Sarei avventato se dicessi qualcosa adesso su un evento così importante. Si vedrà quando sarà il momento se ne avrò l’occasione. L’allenatore non mi ha ancora contattato ma sarebbe una grande esperienza”.