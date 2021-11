Sergio Ramos, intervistato da ESPN dopo il debutto con il PSG, ha parlato anche di Messi: “È un giocatore unico ed è un privilegio averlo in squadra. È in ottima forma, e penso che sia il tipo di giocatore che fa davvero la differenza. Tifo per lui per il pallone d’oro, difendo sempre chi è nella mia squadra”.

FOTO: Twitter PSG