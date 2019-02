Sergio Ramos e l’ammonizione “sospetta”: l’UEFA apre un’indagine

La UEFA ha aperto un’indagine nei confronti di Sergio Ramos, protagonista di un’ammonizione “sospetta” nel match di Champions League tra Ajax e Real Madrid. Nel post partita il leader difensivo dei Blancos ha confessato: “L’ammonizione? Guardando al risultato, mentirei se dicessi che non l’ho fatto di proposito. Non si tratta di sottovalutare l’avversario e non credo che la qualificazione sia già decisa, ma nel calcio bisogna prendere anche decisioni difficili”. Giallo, dunque, preso intenzionalmente per evitare di saltare la probabile andata dei quarti di finale di Champions League. E ora la Uefa ha ufficializzato l’apertura dell’indagine nei suoi confronti.

Foto: Twitter Marca