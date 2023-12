Sergio Ramos: “Il rigore per il Lens lo ha visto solo l’arbitro. Non ci aggrappiamo a questo ma è scandaloso”

Sergio Ramos, difensore del Siviglia, dopo l’eliminazione dalla Champions si è scagliato contro la direzione dell’arbitro Zwayer nel corso del match contro il Lens. Queste le sue parole: “Una serata difficile, è sempre triste dire addio alla Champions. Avevamo una grande occasione per vincere, ma sono i piccoli dettagli che fanno la differenza. È stata una grande partita nonostante la delusione per la sconfitta: arrivare con 15 giocatori e otto giovani è qualcosa di cui possiamo essere orgogliosi. Abbiamo la coscienza pulita. Il rigore è pazzesco. Sono sempre stato un sostenitore del VAR, che è lì per aiutare in caso di dubbio, per dare la possibilità di vedere e prendere una decisione corretta. Questo rigore lo ha visto solo l’arbitro. Non ci aggrappiamo a questo ma è scandaloso”.

Foto: Twitter Siviglia