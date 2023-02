Sergio Ramos: “Ho pensato di aver sbagliato a lasciare il Real Madrid”

Il difensore spagnolo del PSG, Sergio Ramos, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai canali ufficiali della UEFA. Il trentaseienne ha parlato del trasferimento in Francia dal Real Madrid e dell’imminente sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Alcune parole del classe ’86: “Lasciare il Real Madrid è stato ovviamente un grande cambiamento. Il mio obiettivo è sempre quello di vincere. Ho vinto tanto con il Real Madrid, ma ho pensato che questa fosse una buona opportunità per cambiare ambiente. All’inizio è stato tutto molto difficile, soprattutto quando si arriva con una famiglia con quattro figli. Il percorso è stato un po’ duro all’inizio, ma gradualmente si è sistemato tutto”.

Difficoltà iniziali: “All’inizio tutto è andato per il verso sbagliato. Mi sono infortunato, ho avuto difficoltà a recuperare e ad adattarmi al nuovo gioco, alla nuova squadra e al nuovo allenatore. A un certo punto inizi anche a dubitare di aver fatto la cosa giusta. Ma nella mia carriera non mi sono mai arreso e così le cose hanno iniziato a prendere la piega giusta”.

PSG: “Ci sono molte stelle, alcuni dei migliori giocatori del mondo. Vincere, però, significa unirsi e guardare tutti verso lo stesso obiettivo. Se una squadra vince, è perché ha messo da parte i personalismi. L’obiettivo di questa stagione è quello di unirsi, di dare il meglio di noi stessi e di rimanere equilibrati come squadra. Questo è più importante di qualsiasi stella che possa esserci in squadra”.

Bayern Monaco: “Quando penso al Bayern, mi viene in mente il giorno in cui ho segnato contro di loro nel 2014. Naturalmente sappiamo che il Bayern è una delle migliori squadre, ma superarli sarebbe un importante messaggio d’intenti da inviare a tutti. D’altronde per vincere la Champions League, bisogna battere i migliori, e il Bayern è tra questi ogni anno”.

Foto: Twitter ufficiale PSG