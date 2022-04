Sergio Ramos: “Giocherò ancora altri 4-5 anni ad alto livello”

Sergio Ramos, difensore centrale spagnolo del PSG, ha parlato a Prime Video Sport France, dove ha analizzato anche le voci su un suo ritiro, ampiamente smentite.

Queste le sue parole: “Davanti a me vedo altri quattro o cinque anni di calcio ad alto livello. E mi sento ancora in grado di fornire il mio contributo. Ho ancora due anni di contratto qui a Parigi, cercherò di giocarne altri due o tre. Vedremo cosa riserverà il futuro. Sto molto bene, mi sento felice e desideroso di tornare a giocare. E fino a che il mio fisico regge, continuerò a giocare perché ho ancora la testa per restare concentrato sul professionismo ad alti livelli”.

Sugli obiettivi personali: “Preferisco vincere il campionato del mondo piuttosto che essere considerato il miglior giocatore del mondo perché il calcio è uno sport collettivo”.