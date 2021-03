Sergio Ramos furioso contro l’arbitro: “E’ rigore! Un miracolo non mi sia partito il braccio”

Nel corso della partita contro l’Elche, poi vinta nei minuti di recupero dal Real Madrid grazie al gol di Benzema, Sergio Ramos, tornato in campo dopo lo stop, si è reso protagonista di un forte diverbio con il direttore di gara Figueroa Vazquez per la mancata concessione di un calcio di rigore. Cadena Cope ricostruisce il dialogo del difensore con l’arbitro: “E’ rigore, ca…! Vai a vedere che non mi aggrappo, vai a vederlo per favore! Mi ha fatto un fallo da rigore chiarissimo, è un miracolo non mi sia partito il braccio. Vallo a vedere, ti chiedo per favore di andarlo a rivedere al VAR. E’ un rigore grosso come una casa, è chiarissimo”.

Foto: futbolbancos