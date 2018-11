Sergio Ramos, comunicato ufficiale: “Mi sono sempre opposto al doping. Spiegherò io i casi che fanno discutere”

Dopo le polemiche relative al caso della presunta positività al doping dopo la finale di Champions League del 3 giugno 2017 contro la Juventus, Sergio Ramos, difensore e capitano del Real Madrid, ha pubblicato un comunicato sui propri canali social respingendo le accuse di Football Leaks: “Mi sono sempre opposto al doping, con decisione. Non ho mai fatto uso, ne mai farò uso, di sostanze illegali relative al doping. Vi spiegherò io i casi che stanno facendo discutere. Nell’aprile del 2018 a Malaga ho superato come sempre il test. Solamente che, vista la fretta della squadra di ritornare a casa dalla trasferta, l’ufficiale dell’antidoping mi ha consentito di fare la doccia prima del test, il tutto avvenuto alla sua presenza. Nel giugno del 2017 a Cardiff ho ricevuto un normale trattamento da parte dello staff medico, effettuato dai medici del club. La questione è stata risolta formalmente e ufficialmente, anche messa per iscritto, tra le organizzazioni. Nel corso della mia carriera ho effettuato, e sempre superato, una serie infinita di test antidoping. Anche in questi casi sopra citati tutto si è svolto secondo le regole, come hanno già comunicato UEFA, WADA e Real Madrid. Con tutto il rispetto per il diritto all’informazione, devo tutelare la mia immagine e il mio onore. I miei avvocati prenderanno in considerazione azioni legali contro chi cerca di modificare la realtà e intaccare la mia figura”.

Foto: Daily Mail