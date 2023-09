Sergio Ramos: “Avevo dubbi su come mi avrebbero accolto. Ho sentito emozioni forti”

Intervistato ai microfoni di Movistar dopo il match tra Siviglia e Las Palmas, Sergio Ramos ha spiegato così le sue emozioni del match: “Ho sentito emozioni forti come l’altro giorno quando sono tornato. Mi rende felice aver incontrato di nuovo la mia gente, i miei tifosi, casa mia. Non si può descrivere a parole e non c’è modo migliore per farlo se non con una vittoria. Spero sia l’inizio di una buona corsa. All’inizio avevo qualche dubbio su come mi avrebbero accolto, ma l’altro giorno quando ho fatto le visite ho detto ai miei genitori che me lo sarei portato nella tomba, che sarei potuto morire tranquillo. Ho visto gentilezza e apertura, è quello di cui avevo bisogno“.

Foto: Twitter Siviglia